Где можно купить оптом текстиль в Москве?

Текстиль является тканью, которая изготовлена из переплетенных волокон или нитей. Иногда текстилем принято считать валяные, плетеные, вязаные изделия. Текстиль широко используется в производстве одежды, полотенец, штор, чехлов, постельных принадлежностей. Текстиль может быть натуральным и искусственным. Натуральный тип собирает в себе шерсть, мех, шелк, хлопок, лен. К синтетическим материалам относят нейлон, полиэстер, акрил, люрекс, лайкру. Есть еще и минеральный тип, который востребован для создания рабочей одежды. В ней присутствует стекло, базальт, асбест. Благодаря этим компонентам изделия из текстиля приобретают необходимые качества.

Торговый комплекс «ТекстильПрофи-Москва» создан уже давнор, в 2003 году. На сайте этого комплекса можно приобрести ткани и текстиль оптом. Это концептуально новая оптово-розничная площадка для реализации товаров легкой текстильной промышленности.

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