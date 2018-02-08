Глазьев: США ведут гибридную войну со всем миром

Соединенные штаты Америки ведут гибридную войну не только с Россией, но и со всем миром. Об этом рассказал советник президента, известный экономист Сергей Глазьев, выступая в политической телепрограмме «Особая статья» на телеканале «Звезда».

Как отметил Глазьев, подобная ситуация в истории не впервые - все крупные войны начинались с того, что мировой лидер терял гегемонию и усиливал давление на периферию. Сейчас для удержания американского статуса рассматривается война в Европе, война против России. На территории Украины у этой войны уже есть реальные жертвы – около 50 тысяч погибших русских.