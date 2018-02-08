Громкий трансфер: "Шахтер" перехватит футболиста у английского гранда

По информации бразильских СМИ, руководство донецкого "Шахтера" достигло принципиальной договоренности с президентом "Коринтианса" о переходе талантливого 20-летнего полузащитника Майкона.Отмечается, что трансфер игрока обойдется "горнякам" в шесть миллионов евро. Теперь чемпиону Украины осталось договориться о подписании контракта с самим футболистом. По данным бразильской прессы, Майкон не против продолжить карьеру в "Шахтере".Вероятное приобретение перспективного бразильского хава связывают с будущим отъездом соотечественника Майкона - Фреда, который может покинуть стан действующего чемпиона Украины летом 2018 года.Добавим, что услугами Майкона активно интересовался лондонский "Арсенал".