Грузинская прокуратура интересуется вопросом экстрадиции Михаила Саакашвили

Высокопоставленный представитель Генеральной прокуратуры Грузии заявил о желании вернуть в страну экс-президента Михаила Саакашвили по процедуре экстрадиции. Об этом журналистам рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.Он отметил, что в том случае, если суд не предоставит Саакашвили политическое убежище в Украине, то существует вероятность его экстрадиции в Грузию.Напомним, что городской суд Тбилиси признал Саакашвили виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к трем годам лишения свободы заочно. В настоящий момент политик находится в Киеве и пытается выиграть суд против президента Украины Петра Порошенко, который, по мнению Саакашвили, незаконным путем лишил его украинского гражданства.