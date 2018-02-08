ГУР МОУ: в Донбассе боевики наращивают боеспособность

По данным украинской разведки, в Донбассе РФ продолжает наращивание боеспособности своих сил.

В ГУР МОУ отмечают: «Так, с 5 по 11 февраля около 100 офицеров 8-й армии Южного военного округа ВС РФ привлекли к проверке состояния боеготовности и оценки возможностей формирований так называемого „2-го АК“ российско-оккупационных войск к выполнению задач. Подобная проверка так называемого „1-го АК“ пройдет с 10 по 20 февраля. В то же время, российское оккупационное командование обязало местные оккупационные администрации уточнить способности фейковых „силовых и правоохранительных органов“ на предмет выделения ими людей и вооружения для усиления передовых подразделений».