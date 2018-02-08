Кабмин заставит украинцев арендовать жилье по-новому

В Украине начнут борьбу с теневым рынком аренды недвижимости. Кабмин анонсировал закон, который будет иметь правила для арендаторов и собственников жилья. Кроме того, предложена новая схема компенсации расходов представителям Нацполиции и ВСУ, которые арендуют жилье.Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что украинцев ждут новые правила аренды жилья. По его словам, Кабмин готовит закон, который будет определять понятие арендованного жилья, как и кто в такое жилье может заселиться, а также как получить при этом прописку. Также документ будет определять, как будет проводиться выселение арендаторов, если они не выполняют условия договора.«Сейчас примерно 70% рынка аренды жилья в Украине находится в тени. Готовим закон, который позволит выписать правила в этой сфере», - пояснил он.Зубко считает, что правильно было бы, если бы предприятия брали на себя расходы на аренду жилья для своих подчиненных. По его словам, банк, предприятие или любая организация могли бы выделять средства на на погашение аренды жилья работникам.«Это не требует приобретения служебных квартир и их содержания. Этот вариант возможен для Нацполиции и ВСУ. Инвесторы будут вкладывать средства в строительство жилья не на продажу, а для аренды. Это дает возможность построить недвижимость и получать с нее легальный доход», - добавил он.Как сообщалось ранее, министр МВД Арсен Аваков уверял журналистов, что живет скромно в гостинице «Киев». Тем не менее, представители СМИ отметили, что министр занял целый сектор отеля. Еще в 2016 году Аваков арендовал целую «крепость» в Киеве и платил за нее 8000 гривен. К слову, в прошлом году для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничных номеров спикер и народные избранники получили 32,6 млн грн налогоплательщиков.