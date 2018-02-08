Кремль ожидает вердикта CAS по жалобе спортсменов РФ на решение МОК

В Кремле с нетерпением ожидают решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с жалобой российских олимпийцев на решение Международного олимпийского комитета (МОК).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главу государства Владимира Путина информируют по мере поступления информации. Представитель Кремля добавил, что заседание суда завершилось и ведомство взяло небольшую паузу перед оглашением вердикта.

Не смотря на решение CAS, Россия продолжит работать с МОК на экспертном уровне. Решение суда нужно уважать, отметил Песков.