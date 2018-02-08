«Ловушки для НАТО» на дорогах Крыма

В сети показали, какие неожиданности поджидают водителей на дорогах полуострова

Ямы, которые появились на дорогах и на улицах городов оккупированного Крыма в соцсетях уже назвали «ловушками для НАТО».

Пользователи социальных сетей фотографируют «Ловушки» и выкладывают в интернет, с шуточными подписями.

«Симферополь. У железной дороги, в сторону Москольца. Если у вас нет лишнего авто, то лучше не рисковать. Это ловушка для НАТО»,

Кроме того, появилось и фото из оккупированного Симферополя, где посреди улицы провалился асфальт.

«Скоро новостью будет, что где-то в Крыму асфальт еще не провалился» — продолжают шутить пользователи.