Лукашенко заявил, что не будем дружить с любой страной против России

Беларусь никогда не будет «дружить» с другими странами против России.

Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил: «Чувствую, что благодаря этому визиту мы сможем о многом договориться. И вам не будет стыдно перед латышами, и нашему премьеру — перед белорусами. Единственное, только прошу помнить об одном — что мы никогда не будем дружить с любой страной против России, как с другими странами — против Латвии».

По его словам, Минск не «упрекнул» Латвию во вступлении в Евросоюз. Лукашенко уточнил: «Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу, мы рады, если у вас получается. Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна — там живет братский нам народ».

При этом он добавил, что в регионе нужно сохранить мир и покой, особенно с учетом ситуации в Украине.