Люберчане могут воспользоваться на президентских выборах спецсервисом на Едином портале госуслуг

Граждане Воронежа смогут выбрать участок для голосования на выборах Российского Президента весной 2018-ого года на Портале государственных услуг. Это можно сделать только один раз с 31 января до 12 марта этого года. Для этого необходимо подать объявление в ЕПГУ. Напомним, что зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно как самостоятельно, так и в центрах обслуживания.

Убедиться, что данные паспорта и адрес регистрации совпадают с заявленными на сайте. Отмена открепительных удостоверений, которые гражданам до этого нужно было получать только по месту постоянной регистрации, позволила воплотить на портале удобный сервис по выбору участка для голосования, — проинформировал руководитель Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

Поправки в законодательстве, принятые накануне последнего цельного дня голосования в середине сентября минувшего года, позволили гражданам Российской Федерации выбирать для своего волеизъявления любой удобный избирательный участок — по месту нахождения. Затем в личном кабинете должна появится распечатываемая часть заявления, с информацией об участке голосования. Эту часть заявления можно взять с собой в день голосования в бумажном формате либо сохранить на мобильном устройстве. Ее рекомендуется взять с собой в день голосования 18 марта 2018-ого вместе с паспортом гражданина России.