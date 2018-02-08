Мальчик из Флориды попал в автомат с игрушками

Маленький мальчик из Флориды, играя с автоматом с игрушками в игровой зоне ресторана, умудрился попасть внутрь стеклянной конструкции и застрял там.К счастью, в ресторане «Beef O`Brady», который находится в Титусвилле на антлантическом побережье Флориды, ужинал пожарный Джереми Хаус (Jeremy House). Он не растерялся и попросил вызвать 911, и через несколько минут его коллеги из ближайшей пожарной станции присоединились к нему, спасая мальчика по имени Мейсон.«Он залез туда, но выбраться уже не мог», - сказал «The Associated Press» начальник батальона Грегори Саттон (Gregory Sutton).Мейсон сидел в стеклянной будке прямо на игрушках, пока пожарные, всего за 5 минут, вытащили его. Саттон сказал, что мальчик был растерян, но не пострадал. Автомат получил минимальный урон.