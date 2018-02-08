Муниципалитетам могут разрешить открывать кадетские школы

Кадетские школы могут разрешить создавать на уровне районов и городских округов. Такую инициативу ставропольских законодателей планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении 8 февраля.

Сейчас создать кадетский класс или кадетский казачий класс муниципальные власти могут только в школе со специальным названием, то есть «кадетском», «Суворовском» или «Нахимовском» образовательном учреждении (корпусе, училище или школе). А открыть своё учреждение для обучения детей по программам подготовки «к службе Отечеству на военном и гражданском поприще» муниципалитеты вовсе не имеют права.

Между тем кадетское образование именно на муниципальном уровне получило широкое распространение, считают депутаты Думы Ставропольского края. Они предложили разрешить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов самостоятельно создавать муниципальные общеобразовательные организации под названиями «кадетская школа» и «кадетская (казачья) школа». А в них, в свою очередь, открывать кадетские (казачьи кадетские) классы.

«Предлагаемые изменения позволят устранить правовую коллизию, когда уже действующие муниципальные кадетские школы в соответствии с законода­тельством вынуждены переходить в подчинение субъекта Российской Федера­ции либо менять специальное наименование», — говорится в пояснениях к предложенным поправкам в Федеральный закон «Об образовании».

Всего в кадетских школах России обучается 35 913 человек, а в общеобразовательных организациях создано 7 343 кадетских и казачьих кадетских классов, в которых учатся 161 137 человек. Это способствует воспитанию у подрастающего поколения чувств патриотизма, готовности к защите Отечества и подготавливает их к выбору будущей профессии на гражданском или военном поприще, считают региональные законодатели.

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