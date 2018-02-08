На завтрак с Трампом приехали десятки украинцев: названы фамилии

В четверг утром в отеле Washington Hilton американской столицы состоится Национальный молитвенный завтрак с президентом США, который обычно собирает более трех тысяч гостей со всего мира, в том числе из Украины

Национальный молитвенный завтрак в Соединенных Штатах был учрежден президентом Эйзенхауэром в 1953 году. С того времени он проходит каждый первый четверг февраля месяца в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.

В среду Ларри Росс, официальный представитель организатора мероприятия фонда Fellowship Foundation подтвердил, что в этом году в завтраке примут участие свыше 3,8 тыс. людей, которые представляют более 130 стран и территорий по всему миру

Президент Трамп подтвердил свое участие в завтраке, и сейчас в отеле проходят подготовительные мероприятия. Официальный старт программы запланирован на 7:30 утра по местному времени (14:30 по Киеву). Поскольку завтрак носит аполитичный и сугубо религиозный характер, все мероприятия будут проходить без камер, и списки участников официально не объявляются ни до, ни после события.

Следует отметить, что из Украины традиционно ожидается многочисленная делегация, которая прибывает по официальным и частным приглашениям. Уже сейчас известно, что в этом году мероприятие должны посетить представители ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря; представители фракции «Народный фронт» Антон Геращенко, Павел Унгурян; члены БПП Артур Герасимов, Максим Ефимов, Андрей Павленко, другие народные депутаты Украины. Кроме того, ожидается участие министра образования и науки Украины Лилии Гриневич; председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, директор департамента по делам религий минкультуры Андрей Юраш.

А вот лидер партии «Народный Фронт» Арсений Яценюк, который находился в эти дни в американской столице, во вторник в неофициальном разговоре отметил, что не остается на «завтрак с Трампом». Он провел накануне ряд деловых встреч в администрации США и в американском Конгрессе.

Утром пятницы должна состояться традиционная украинская часть молитвенного завтрака, где соберутся отдельно представители украинской и ряда европейских делегаций, а также представители правительства и Конгресса США.

Также ожидается также присутствие многочисленной делегации из России. Пока неизвестно, будут ли они проводить официальные встречи с американскими чиновниками и политиками, учитывая последние результаты расследований ФБР и Конгресса относительно вмешательства РФ в выборы в США.