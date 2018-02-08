Националисты проведут акцию «Смерть России»

18 февраля, националистами, в Киеве будет проведено вече под названием «Смерть России!». Организатором акции значится ОУН Михаила Коханивского, известная погромами российских банков в Киеве.

Акция приурочена к событиям 18 февраля 2014 года — дате начала массовых убийств на Майдане.

Организаторы акции пишут, что цель марша — прекратить деятельность этого ФСБшного центра в Украине.

После митинга в центре, националисты собираются идти маршем к зданию Россотрудничества, что на Подоле по ул. Борисоглебской, 2.

Одновременно с вече, в 15:00 на Майдане Независимости пройдет марш за импичмпент Порошенко.