Нацкорпус избил двух мужчин за листовки о «нацистской оккупации»

В Киеве члены «Нацкорпуса» избили братьев Александра и Михаила Кононовичей. Видео инцидента обнародовал в Facebook участник АТО Сергей Филимонов.

В организации утверждают, что эти мужчины распространяли листовки о «нацистской оккупации».

«Знакомьтесь, это Саша Кононович: лидер комсомольцев, андимайдановец, сепаратист и просто плохой человек. Сегодня они на русские рубли решили напечатать агитацию, в которой призывают бороться с «нацизмом» и изображают на них некого Вадима Папура, сепаратиста, который погиб 2 мая в Одессе. Предлагаю вам ознакомиться с постами этого деятеля и посмотреть, как реагирует молодежь из «Национального Корпуса» на такие вещи. Слава Нации!», – написал он.

Напомним, 6 февраля «торнадовцы» избили разрушителя мемориала Небесной сотне.

Фото: скриншот видео