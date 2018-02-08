Нардепы ввели уголовную ответственность за склонение к самоубийству

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины", предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству.Соответствующий закон поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании."Кроме доведение до самоубийства путем унижения, шантажа и жестокого обращения, уголовная ответственность будет распространяться на доведение до суицида путем системного принуждения к действиям, которые противоречат воле человека, Уголовная ответственность теперь предусмотрена за побуждение к самоубийству и другие действия, которые способствуют совершению суицида", - отмечают в агентстве.Соответствующие действия наказываются ограничением или лишением свободы до трех лет.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение этих изменений в ст. 120 Уголовного кодекса позволит привлекать к ответственности лиц, побуждающих к суициду через Интернет, в том числе пользователей соцсетей.Закон вступит в силу после подписания президентом Украины.