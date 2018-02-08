Научные передачи будут показывать на федеральных телеканалах в прайм-тайм

Федеральные телеканалы могут обязать еженедельно выделять по 120 минут эфирного времени в прайм-тайм на трансляции научных телепередач, созданных при поддержке Российской академии наук. Соответствующий законопроект (имеется в распоряжении «Парламентской газеты») подготовил к внесению в Госдуму глава фракции «Единая Россия» в заксобрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко. Читайте по теме

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Парламентарий предлагает бесплатно предоставлять эфирное время (в промежутках с 18:00 до 23:00 по рабочим дням и с 14:00 до 23:00 на выходных) телепрограммам, «направленным на распространение научных знаний и повышение престижа науки, созданным при поддержке и участии РАН».

«Бытует мнение, что федеральные телеканалы показывают по вечерам криминальные сериалы и ток-шоу, потому что большинство зрителей интересует только такой контент. На мой взгляд, не стоит недооценивать культурный уровень телезрителя. Люди с интересом смотрят научно-познавательные передачи, но попасть на них почти невозможно: как правило, они идут глубокой ночью», — рассказал депутат «Парламентской газете».

Тетердинко уверен, что принятие законопроекта позволит не только поднять интерес к науке у массового зрителя, но и станет стимулом к производству собственной телепродукции Российской академии наук.

«Передачи, одобренные авторитетными учеными, послужат противовесом для бесконечных «битв экстрасенсов» и лженаучных фильмов», — отметил парламентарий.

Перед тем, как внести документ на рассмотрение Государственной думы, Тетердинко направил его президенту РАН Александру Сергееву и главе комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Евгению Александрову.

Зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов поддержал идею петербургского депутата. «Инициатива неплохая и заслуживает внимания», — сказал он «Парламентской газете». Читайте по теме

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При этом эсер считает, что проблему фактического отсутствия культурных, патриотических и научных телепередач на отечественном ТВ нужно решать комплексно, должна быть соответствующая государственная политика.

«Если мы поменяем в целом концепцию отбора телепередач, тогда в рамках этого управления можно обсуждать, сколько времени выделять на научные передачи в эфире», — объяснил парламентарий.

Ранее Олег Нилов стал одним из авторов законопроекта о создании в России общественного совета по телевидению. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в октябре 2016 года и содержал требование обязательной общественной экспертизы деятельности общероссийских, региональных и местных телеканалов, организаций телевещания, а также транслируемых телепрограмм в целях учета интересов населения при реализации культурно — просветительной функции телевидения.

День науки в России в 2018 году отмечается 8 февраля. Учрежден ука­зом Президента РФ от 7 июня 1999 года. Эта дата выбрана не случайно: именно в этот день, в 1724 году, указом Петра I была основана Академия наук и художеств (ныне — Российская академия наук).

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