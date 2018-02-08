Новое правительство Германии будет поддерживать Украину только на определенных условиях

В коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны, но к Киеву тоже есть определенные требования.Об этом сообщает Deutsche Welle.Текст соглашения содержит планы предоставлять Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития.Так же новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса.С целью добиться мира на Донбассе новое немецкое правительство и в дальнейшем будет активно сотрудничать с Францией, отмечается в документе.Впрочем, обещанная поддержка будет предоставляться Украине только при определенных условиях. Речь идет прежде всего о выполнении Киевом своей части минских договоренностей, что включает в себя отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и установление настоящего режима прекращения огня.В соглашении отмечается, что за соблюдением перемирия в Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН.Кроме того, в Берлине и в дальнейшем рассчитывают, что Киев не прекратит процесс реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Целью таких преобразований должна стать всеобъемлющая модернизация страны, отмечается в документе.Готовность оказывать Украине соответствующую финансовую поддержку привязана к прогрессу с воплощением реформ.Ранее сообщалось, что ХДС и СДПГ договорились прижерживаться и в дальнейшем жесткого курса в отношении России из-за действий Москвы в Крыму и Украине.Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии достигли соглашения по формированию нового коалиционного правительства после заключительного раунда переговоров, который продолжался почти сутки.