ОБСЕ зафиксировали запрещенное оружие в оккупированной Макеевке

СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе на минувшей неделе.

Первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг отметил: «На минувшей неделе насилие на востоке Украины не прекращалось. Мы зафиксировали 30% увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Эти нарушения произошли в треугольнике Ясиноватая — Авдеевка — Донецкий аэропорт. В этом районе было зафиксировано свыше 3 тысяч 200 нарушений режима прекращения огня».

Хуг добавил, что за последнюю неделю ОБСЕ заявила о трехкратном увеличении количества размещения тяжелого оружия. По его словам, беспилотник миссии зафиксировал семь ракетно-зенитных комплексов боевиков в оккупированной Макеевке.

По его словам, 2 февраля в оккупированной Ясиноватой возле пяти наблюдателей ОБСЕ велся огонь: «Над их головами со свистом пролетели пули, а одна из пуль попала недалеко, где они стояли. Никто не был привлечен к ответственности».

Хуг подчеркнул, что обе стороны ограничивали доступ ОБСЕ в 13 случаях: два раза в подконтрольных Украине районах, 11 — во временно оккупированных.

Фото: