Олимпиада-2018, хоккей: расписание матчей, состав сборной России, турнирная таблица ОИ

Хоккей на Олимпиаде-2018 – знаковые соревнования, как и на любых зимних ОИ. Мужская сборная России по хоккею с шайбой уже прибыла в Пхенчхан, известно и расписание матчей, и состав, с которым наши хоккеисты будут представлять атлетов из России.

Олимпийского золота хоккейная сборная России не видала с 1992 года. Хоккей всегда ставит для России высокие цели, а посему и в этот раз главная цель россиян, прибывших в Пхенчхан – медаль высшей пробы.

Говоря о шансах на первое место, «Спорт Экспресс» привел в пример мнение авторитетного издания Associated Press, которое никак не видит Россию на пьедестале. Время покажет, кто как сыграет, но поспорить с AP сложно, ведь у Канады сильнейший состав, а шведы и финны также выдвигают сильнейшие составы, и всегда были головной болью для сборной России.

В групповом этапе ОИ-2018 сыграют 12 сборных:

Группа A: Канада, Чехия, Швейцария, Южная Корея;

Группа B: Россия, США, Словакия, Словения;

Группа C: Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия.

Хоккейные матчи начнутся 14 февраля, а финальный матч пройдет 25 февраля, в день закрытия Олимпиады.

Полное расписание хоккейных матчей Олимпиады-2018, опубликованное «Чемпионатом»:

После всех прений, в том числе и судебных, на ОИ сформирован состав с корректировкой от МОК.

Павел Дацюк - капитан сборной.

При этом форма российских хоккеистов будет выглядеть примерно так:

Турнирная таблица ОИ-2018: как видно, Россия играет в группе B, и первая игра для нейтральной сборной – со словаками.