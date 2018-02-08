Отмена виз с Таиландом и Мексикой? Прогноз МИДа на 2018 году

В МИД Украины работают над отменой визового режима со странами шенгенского «белого списка» теми, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев отметил: «Мы рассчитываем на результат в ближайшее время»

По его словам, в 2018 году МИД планирует добиться безвизового режима со 100 странами мира. Ведется работа над отменой виз для въезда в Колумбию, Уругвай, Перу, Багамские острова, Вануату, Кирибати, Маршалловы острова, Палау, Самоа, Соломоновы острова, Тринидад и Тобаго, Мексику, Таиланд.

«По „белому шенгенскому списку“ мы работаем практически со всеми странами, и могу заверить, результаты будут. В частности, мы ведем переговоры с государствами Персидского залива — это Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия», — сказал дипломат.

Однако, дипломат уточнил, что не во всех случаях речь идет именно о безвизовом режиме. К примеру, с Катаром речь идет о варианте получения визы по прибытии, в аэропорту