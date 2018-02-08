Песков из-за замечания ЦИК отказался комментировать визит Собчак в США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать поездку кандидата в президенты Ксении Собчак в Америку.

Он объяснил, что ранее уже получил предупреждение от главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и не хочет получить второе.

Накануне Собчак выступила в американском институте CSIS в рамках своей поездки в Соединенные Штаты. В ходе общения с представителями СМИ она подняла вопрос о Крыме и санкциях против РФ.

Выборы президента Российской Федерации назначены на 18 марта. Избирательная кампания началась 18 декабря 2017 года. Центризбирком РФ официально зарегистрировал ряд кандидатов.