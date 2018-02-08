Почему машина Маска в космосе выглядит ненастоящей

Второй день люди по всему миру смотрят трансляции из космоса, которые показывают полет старой Tesla Илона Маска (Elon Musk) к Марсу. Даже он сам говорит, что его роадстер со Стармэном на борту выглядит странно.«Это выглядит так нелепо и невозможно», - заявил генеральный директор SpaceX журналистам после того, как мегаракета Falcon Heavy успешно запустила автомобиль в космос. – Мы все знаем, что это реально, но выглядит это как-то ненастоящее». Маск подчеркнул, что цвета в целом выглядят странно в космосе, и все «слишком хрупкое», поскольку нет атмосферы. Действительно ли в космосе цвета выглядят не так, как на Земле?Рик Сахлебен, химик из Бостона, который является членом экспертного совета Американского химического общества, подтвердил, что на орбите цвета действительно выглядят «более безумными». Это связано с тем, что ничто не задерживает свет. По этой же причине в воде цвета также выглядят иначе – другая среда меняет визуальное восприятие цвета.В космосе едва ли можно огибать или блокировать свет. Вот почему фотографии, сделанные космическим телескопом Хаббла, настолько острее, чем снимки, сделанные с телескопов на Земле, говорит Сахлебен. Поскольку цвета в космосе становятся резкими, фото и видео действительно могут выглядеть так, будто их пропустили через редактор.