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» » Под Запорожьем авто с волонтерами слетело в кювет, есть пострадавшие

Под Запорожьем авто с волонтерами слетело в кювет, есть пострадавшие


Добавлено: 08 фев 2018 в 15:28, Категория: Украина

В Запорожской области возле поселка Новониколаевка авто волонтеров, направлявшихся в Донецкую область, слетело с обледеневшей дороги в кювет, в результате чего пострадали несколько человек.

Один из пострадавших в ДТП, волонтер Влад Маховский сообщил: «За Новониколаевкой нас снесло с трассы, дорога — лед, все живые (двое в больнице), просьба молиться …».

Он отметил, что из-за гололеда попытки выровнять машину оказались тщетными.

Волонтер добавил: «Дорожное покрытие утром за поворотом после Новониколаевского блокпоста было похоже на дорожку для конькобежцев, и хотя скорость была маленькой (благодаря чему и удар был не такой сильный), машину после нескольких попыток выровнять все же вынесло за обочину».

При этом он добавил, что дорожная служба через час после аварии быстро проехала и рассыпала песок на дорогу, хотя температура уже была плюсовой.


Фото:
Под Запорожьем авто с волонтерами слетело в кювет, есть пострадавшие


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Добавлено: 08 фев 2018 в 15:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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