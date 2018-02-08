Под Запорожьем авто с волонтерами слетело в кювет, есть пострадавшие

В Запорожской области возле поселка Новониколаевка авто волонтеров, направлявшихся в Донецкую область, слетело с обледеневшей дороги в кювет, в результате чего пострадали несколько человек.

Один из пострадавших в ДТП, волонтер Влад Маховский сообщил: «За Новониколаевкой нас снесло с трассы, дорога — лед, все живые (двое в больнице), просьба молиться …».

Он отметил, что из-за гололеда попытки выровнять машину оказались тщетными.

Волонтер добавил: «Дорожное покрытие утром за поворотом после Новониколаевского блокпоста было похоже на дорожку для конькобежцев, и хотя скорость была маленькой (благодаря чему и удар был не такой сильный), машину после нескольких попыток выровнять все же вынесло за обочину».

При этом он добавил, что дорожная служба через час после аварии быстро проехала и рассыпала песок на дорогу, хотя температура уже была плюсовой.

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