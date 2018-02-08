Поклонская объяснила, когда будет захоронен Ленин

Решение по захоронению тела Владимира Ленина будет принято лишь тогда, когда люди будут готовы к такому развитию событий.

Об этом заявила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская. Она отметила: «Я считаю, что, прежде всего, надо смотреть мнение общества. Люди готовы или люди не готовы? Нужно смотреть по отношению людей. Я уверена в том, что (президент РФ) Владимир Владимирович (Путин) обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение. Когда это будет? Когда люди будут готовы».