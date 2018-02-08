Поклонская представит в Москве свою книгу о «Русской весне» и «Государе»

Сегодня, 8 февраля, в московском книжном магазине «Библио глобус» в 19.00 состоится презентация книги воспоминаний депутата Государственной Думы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской — «Преданность вере и Отечеству».

Книга вышла в московском издательстве «Книжный мир» Дмитрия Лобанова.

«Русская Весна» кратко поговорила с автором о том, как она создавалась.

— Наталья Владимировна, вы писали свою книгу сами или за вас ее написали «литературные негры»?

— Нет-нет, никаких «литературных негров» не было. Мы – я и мои друзья-помощники – ее писали сами.

Просто поднимали мои записи в социальных сетях и публичные выступления и по ним воссоздали то, что происходило во время «Русской весны» в Крыму в 2014. Мы просто расширяли и дополняли эти записи.

А издательство «Книжный мир» потом предоставило нам помощь в литературной обработке книги. В книге будет очень много фотографий из личного архива.

— О чем книга?

— Она фактически состоит из двух частей: первая часть, как я уже говорила, посвящена «Русской весне» в Крыму. Там речь идет и о моем назначении прокурором Крыма и о возбуждении уголовного дела в отношении активистов евромайдана, которые нанесли травмы сотрудникам «Беркута». Там я рассказываю и о меджлисе* и его экстремистской деятельности.

Вторая часть посвящена моей общественной деятельности и деятельности депутата Государственной Думы. В частности, и защите русских православных святынь. В ней много места уделено защите Государя – Николая II.

— Кстати, о Николае II. А вот в вашем киевском кабинете, когда вы там работали прокурором, висел ли у вас портрет царя?

— Нет. Просто у меня не было тогда своего личного кабинета. Мне его приходилось делить с другими.

— Вы молодая и красивая женщина. Нет ли в книге раздела, посвященного вашей личной жизни? Все просто интересуются: замужем ли Поклонская или нет; если не замужем, то есть ли у нее бой-френд или нет?

— Личная жизнь, она потому и личная, что о ней не рассказывают на публике. Поэтому об этом нет ничего в книге.

Александр Че, специально для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ экстремистская организация