Правительство Германии обещает поддерживать Украину в обмен на выполнение ряда условий

В коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны, однако, к Киеву также есть определенные требования. Об этом передает Европейская правда.

Текст соглашения содержит планы предоставить Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития. Также новое правительство готово предоставлять средства для восстановления Донбасса.

Обещанная поддержка будет предоставляться Украине лишь при определенных условиях. Речь идет прежде всего о выполнении Киевом своей части минских договоренностей, включая отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и установление настоящего режима прекращения огня.

В соглашении отмечается, что за соблюдением перемирия в Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН. Кроме того, в Берлине рассчитывают, что Киев не прекратит процесс реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Целью таких преобразований должна стать всеобъемлющая модернизация страны.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Ангела Меркель обещала ему доступ к передовым технологиям телемедицины.

Фото: dpa