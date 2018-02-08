Представлен ноутбук со шторкой для web-камеры (ФОТО)

Обновленные HP EliteBook будут оснащены встроенной заглушкой, закрывающей web-камеру. Это улучшит безопасность и поможет пользователям забыть про самодельные наклейки.Пятое поколение серии состоит из трех моделей EliteBook 830, 840 и 850. Все они укомплектованы заглушкой для веб-камеры по умолчанию. Однако такая опция будет недоступна для версий с сенсорным экраном, поскольку на рамке не останется места для дополнительного элемента.Несмотря на высокую потребность в нем, стационарное решение для закрытия веб-камеры встречается довольно редко. Многие пользователи заклеивают объектив подручными средствами, поскольку опасаются, что за ними могут следить при помощи их же ноутбука.Помимо повышенной безопасности, EliteBook получат процессоры Intel восьмого поколения и будут обладать лучшей цветопередачей. Модели с диагональю экрана 14 и 15 дюймов — 840 и 850 соответственно — будут также оснащены видеокаратами AMD Radeon RX 540.Новые HP EliteBook поступят в продажу в конце февраля 2018 года. Их стоимость будет начинаться от 1029 долларов.