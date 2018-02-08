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Представлен ноутбук со шторкой для web-камеры (ФОТО)


Добавлено: 08 фев 2018 в 00:06, Категория: Технологии
Представлен ноутбук со шторкой для web-камеры (ФОТО)
Обновленные HP EliteBook будут оснащены встроенной заглушкой, закрывающей web-камеру. Это улучшит безопасность и поможет пользователям забыть про самодельные наклейки.
Пятое поколение серии состоит из трех моделей EliteBook 830, 840 и 850. Все они укомплектованы заглушкой для веб-камеры по умолчанию. Однако такая опция будет недоступна для версий с сенсорным экраном, поскольку на рамке не останется места для дополнительного элемента.

Несмотря на высокую потребность в нем, стационарное решение для закрытия веб-камеры встречается довольно редко. Многие пользователи заклеивают объектив подручными средствами, поскольку опасаются, что за ними могут следить при помощи их же ноутбука.

Помимо повышенной безопасности, EliteBook получат процессоры Intel восьмого поколения и будут обладать лучшей цветопередачей. Модели с диагональю экрана 14 и 15 дюймов — 840 и 850 соответственно — будут также оснащены видеокаратами AMD Radeon RX 540.

Новые HP EliteBook поступят в продажу в конце февраля 2018 года. Их стоимость будет начинаться от 1029 долларов.


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Добавлено: 08 фев 2018 в 00:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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