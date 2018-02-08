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«Присяга Соросу»: Взгляд на американское турне Собчак


Добавлено: 08 фев 2018 в 09:14, Категория: Политика
«Присяга Соросу»: Взгляд на американское турне Собчак

Ксения Собчак решила провести свою президентскую кампанию в Вашингтоне. Встретиться с политиками, выступить в аналитическом центре, в общем, пообщаться по душам со своими. И все бы ничего, если бы она не была, пусть и формальным, но кандидатом в президенты нашей с вами страны.

Известный американский журналист Алекс Джонс в разговоре с обозревателем “Царьграда” Андреем Афанасьевым дал жесткую оценку моральным и политическим качествам Ксении Собчак. По мнению Джонса, Собчак приехала в Вашингтон, чтобы “подставить Дональда Трампа” и подготовить переворот на территории России.

В Интернете опубликовали выступление Собчак в американском Центре стратегических и международных исследований, в котором она из последних сил критикует руководство нашей страны и, конечно же, народ, с которым не везет уже не первому поколению наших либералов: "Слабость российского общества представляет собой питательную почву для консервативной идеологии. Почему в России вновь установился авторитарный режим? Я могу назвать по крайней мере две причины. Во-первых, Россия в этом вопросе – не исключение, и мы все должны это понимать. Своеобразная ностальгия о патерналистском государстве характерна для всех постсоветских государств. Популизм набирает обороты в Польше, Венгрии, Чехии, Беларуси… Хоть эти страны и отличаются друг друга, их объединяет тот факт, что их руководители стремятся восстановить мифический "полный государственный суверенитет" через защиту от внешних угроз".

По сути Собчак в открытую присягает на верность глобалистам. И делает это в одном из аналитических центров, где, собственно, вырабатывается стратегия по развалу государств и передаче всей полноты власти мировому правительству. Конечно же, она заявила о том, что не видит угрозы со стороны НАТО для нашей страны, хотела бы видеть Россию рыхлой парламентской республикой, но самый главный соросовский маркер, который выдал Собчак с головой – это восхищение волной феминизма, захлестнувшего США:

Я не смогу сменить пол… то есть, могу, конечно, но до этого об этом не думала. Но я могу изменить отношение к этому вопросу, или хотя бы начать это делать. И для России это особенно важно. Мы видим, как феминизм стремительно развивается в США, и я с гордостью смотрю на это. Когда я смотрела кадры с марша женщин, который прошел здесь недавно, меня это очень воодушевило. И я подумала: "может быть, когда-нибудь я вижу нечто подобное и в России". Потому что нам этого очень недостает. Я говорю об этом, и у меня бегут мурашки по телу. Очень важно, чтобы эти чрезвычайно важные ценности оказались в умах российских женщин. Потому что в России мы привержены так называемым азиатским клише, потому что многие женщины в России по-прежнему считают, что самое большое счастье, которое у них может быть – это найти хорошего мужчину, который работает, у которого есть деньги, который может содержать семью. И это единственное, о чем женщины в России мечтают".

Да, прекрасной половине России, конечно, очень не хватает мероприятий, на которых они могут походит в розовых шапочках в форме женских половых органов. Я сейчас говорю как раз про "Женский марш", который на скорую руку был организован Соросом и Клинтон, когда та проиграла выборы.

Мы общались на эту тему с председателем комитета Госдумы по Международным делам Леонидом Слуцким, он уверен, что угрозу со стороны Собчак все же не стоит преувеличивать и считать вмешательством в наши внутренние дела: "Она же ультралиберальный кандидат и во многом критикует сегодняшние российские реалии. В этом парадоксальным образом Ксения Анатольевна совпадает со многими из тех, с кем она общается сегодня в Вашингтоне. Так что подобным образом расценивать сам факт ее приглашения, равно как и что-либо высказанное в ходе ее визита не стал бы".

Собчак играет в долгую, и уже сейчас в Вашингтоне заявляет о намерении идти на выборы в Думу в 2021 году, а потом и на президентские выборы 2024 года. Кто знает, возможно именно в ней глобалисты видят нового "главного оппозиционера". В любом случае, риторика, полностью ложащаяся на их музыку, явно указывает на то, что Собчак ну очень хочет быть новым Навальным. В ее лице мы, к сожалению, получаем еще один раздражитель на долгие годы.



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Добавлено: 08 фев 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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