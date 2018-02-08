Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Африне и Идлибе и трехсторонний саммит

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в сирийских Африне и Идлибе.

Накануне между политиками состоялся телефонный разговор. Путин и Эрдоган обсудили текущую ситуацию в Идлибе и Африне и пришли к общему мнению о необходимости ускорения строительства наблюдательных пунктов в Идлибе. Об этом сообщил телеканал NTV.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух держав также затронули тему о возможной встрече глав России, Турции и Ирана. О точной дате пока ничего не известно, заявил представитель Кремля. Путин и Эрдоган подчеркнули важность совместной работы трех стран по Сирии.