Путин: Необходимо создавать современные рабочие места

Президент России Владимир Путин отметил необходимость создания современных рабочих мест.

Также он выразил важность комфортных условий для квалифицированных специалистов.

«Важно создавать современные рабочие места, комфортные условия для квалифицированных специалистов, молодёжи в малых городах и сёлах», — сказал Путин.

По его мнению, потребительская кооперация должна работать в интересах людей, а также помогать реализации масштабных планов, связанных с качественной модернизацией агропромышленного комплекса, совершенствованием продовольственной безопасности РФ.

Путин напомнил о большой истории и уникальных традициях отечественного кооперативного движения.

«Зародившись в середине XIX века, оно всегда играло значимую роль в развитии экономики и сельского хозяйства, в решении насущных социальных проблем», — обратил внимание президент.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец отмечала, что необходимо создавать рабочие места для квалифицированных кадров, а неквалифицированные рабочие места не представляют интереса для российской экономики, так как не ведут к ее росту.

В настоящий момент число безработных в России составляет 779,6 тыс. Годом ранее этот показатель достигал 899,05 тыс.

Что касается вопросов оплаты труда, то Путин пообещал сравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с прожиточным минимумом с 1 мая 2018 г.

Позитивный эффект должны ощутить до 4 млн человек. Затраты бюджета на повышение МРОТ составят 40 млрд руб., бизнес потратит на эти цели еще 22,7 млрд руб.