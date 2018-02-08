«Разгромлены в хлам»: Гиркин рассказал о потерях России с Сирии

Экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что российские наемники из ЧВК «Вагнер» в Сирии понесли тяжелые потери, однако власти РФ это скрывают.

Так, Гиркин пишет: «Прошу обратить внимание тем, кто собирается «съездить на заработки» в Сирию… Ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения «Вагнера». Одно — практически полностью уничтожено, второе — разгромлено «в хлам». Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре «.

Также, он добавил, что Россия вряд ли признает эти потери.

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