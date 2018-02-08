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Регионам поставили условия для получения субсидий на развитие наукоградов


Добавлено: 08 фев 2018 в 00:18,
Регионам поставили условия для получения субсидий на развитие наукоградов

Правительство скорректировало порядок предоставления регионам субсидий на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 8 февраля.

Документом закреплены три условия, которым субъекты должны соответствовать для получения средств. Первое — наличие у региона утверждённого перечня мероприятий, на софинансирование которых будут выделяться деньги. Второе — наличие в бюджете субъекта ассигнований на исполнение расходного обязательства при получении средств из бюджета. Третье — заключение соглашения о предоставлении средств.

При этом установлено, что первые два условия должны быть выполнены до заключения соглашения о субсидировании, а последнее будет формироваться в ГИИС «Электронный бюджет».


Труба тебе, Украина!


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Добавлено: 08 фев 2018 в 00:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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