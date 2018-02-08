Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монпелье

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев преодолел барьер второго раунда на теннисном турнире во французском Монпелье, призовой фонд которого превышает полмиллиона евро.

В среду российский теннисист, шестой номер посева, со счетом 6:2, 6:1 переиграл француза Жереми Шарди. Поединок продолжался чуть дольше одного часа. Рублев сделал 9 эйсов и реализовал 4 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между французами Николя Маю и Жо-Вильфридом Цонга (3-й номер посева).