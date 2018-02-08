Российская армия получит новейший пулемёт-гибрид

Концерн «Калашников» и Министерство обороны РФ подписали контракт на поставку новейших пулеметов-гибридов РПК-16. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на главу предприятия Алексея Криворучко.

Легкий ручной пулемет калибра 5,45 мм создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Его можно использовать как штурмовую винтовку (с коротким стволом) и как ручной пулемет (с длинным стволом).

Скорострельность оружия составляет 700 выстрелов в минуту.

Серийное производство пулемета запланировано на текущий год. Более точные сроки пока не сообщаются.

Специально для этого оружия также был разработан новый дисковый магазин вместимостью 96 патронов.

Напомним, что в августе концерн «Калашников» представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» перспективный боевой модуль с применением нейросетевых технологий.

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