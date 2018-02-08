Российские спортсмены на ОИ-2018 смогут носить шапки в цветах триколора

Российские спортсмены на Олимпиаде в Южной Корее могут приобрести и носить шапки бело-сине-красного цвета.

Головные уборы являются продукцией Олимпийских игр-2018 и их можно купить в официальном магазине. Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Шапка «Пхенчхан-2018» выполнена в цветах российского флага – синем, белом и красном. Она стоит порядка 950 рублей (18 000 вон). Эта вещь не запрещена для спортсменов, поэтому российские олимпийцы могут пользоваться ею на Играх-2018.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам на Олимпийских играх в Корее использовать любые символы национальной идентификации, они будут выступать в статусе OAR и под олимпийским флагом.