«Рыцари города» избивают киевлян за мусор и окурки

Недавно в Киеве появилась неформальная организация «Рыцари города». Ее члены борются с любителями курить в общественных местах, пить алкоголь, либо мусорить.

Как сообщается, костяком организации стали бывшие футбольные хулиганы.

Человека, бросившего мусор, либо окурок мимо урны, молодые люди догоняют и заставляют поднять.

Не всегда убедить человека выходит мирным путем. Доходило и до драк, но члены организации не настаивают на насильственных методах работы.

Как пишут на своем канале Telegram участники организации, — «Человека, который бросил окурок, необязательно сразу бить — правильно подобранные слова на всю жизнь останутся в его памяти. Мы наводим порядок в городе и решаем вопросы, на которые правоохранительные органы не обращают внимания. В этот перечень входят: пьянство и употребление наркотиков, мошенничество и кражи, использование фейерверков и прочие нарушения порядка».

В конце ноября был создан канал, куда они выкладывают отчеты после своих патрулей. Он достаточно быстро набирает популярность. Видео очень показательны.

На одном из видео человеку, отказавшемуся выбросить окурок в урну, брызгнули в лицо из газового баллончика. Другому мужчине пришлось вызывать полицию, чтобы спастись от «рыцарей», Даже есть кадры, где человека даже избивают ногами.

Подобные акции «рыцари» обещают устраивать постоянно.