Саакашвили ответил Луценко: «Не мешайте заниматься политикой в Украине»

Лидер «Руху нових сил» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ответ на заявление генпрокурора Юрия Луценко о возможной экстрадиции политика по запросу Генпрокуратуры Грузии заявил, что хочет, чтобы его судил украинский суд «за попытку государственного переворота».

Так, Саакашвили отметил: «Это случайно не тот генпрокурор, который с трибуны обвинил меня в госперевороте по заданию Путина и мультфильмы показывал? После того, как у них все „дело“ треснуло, в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь за „госпереворот и сотрудничество с Федеральной службой безопасности РФ“, как и положено по украинским законам. А, дело у вас развалилось? Свидетели сбежали, „доказательства“ исчезли, „телефонный разговор“ оказался монтажом? Тогда оставьте меня в покое и не мешайте заниматься политикой в Украине и не мешайте спасать народ от олигархов, барыг и подбарыжников, включая вас, господин бездипломный прокурор».