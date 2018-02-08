Самостоятельное снаряжение патронов перестанет считаться преступлением

Спортсмены и охотники получат право самостоятельно снаряжать патроны для нарезного оружия. Соответствующий законопроект вынесут на обсуждение во втором чтении на заседании Комитета Госдумы по безопасности и коррупции 8 февраля.

Согласно действующему законодательству, самостоятельно снаряжать патроны можно только к гладкоствольному оружию, а снаряжение патронов для нарезного оружия расценивается как незаконное изготовление боеприпасов.

При разработке инициативы законодатели учитывали то, что после введения антироссийских санкций спортсмены и охотники столкнулись с проблемой доступности патронов к огнестрельному оружию. Кроме того, импортные патроны к нарезному оружию сильно подорожали.

Во многих странах, таких как США, Канада, Финляндия, Великобритания, Германия и Австралия, снаряжение патронов к нарезному оружию не является преступлением.

Ко второму чтению в текст законопроекта была добавлена поправка о том, что охотники-новички будут обязательно проходить обучение по самостоятельному снаряжению патронов.

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