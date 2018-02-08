Сколько налогов заплатил премьер-министр Украины в 2017 году

По данным секретариата Кабинета министров, заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в 2017 году составила 350,6 тыс., из которых: оклад — 183,2 тыс. грн; надбавки за выслугу лет — 61 тыс.грн., надбавка за интенсивность труда — 82,44 тыс. грн; индексация — 1,98 тыс. грн; отпускные — 31 тыс. грн; командировочные — 31 тыс. грн. При этом удержанные налоги и сборы составили 84,95 тыс. грн, то есть «на руки» годовая зарплата Гройсмана составила 265,65 тыс. грн

Средняя зарплата премьера за месяц составляла 29,2 тыс. грн., а с учетом вычтенных налогов — 22,13 тыс. грн.