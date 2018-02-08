Политика, последние новости сегодня – 7 февраля. Собчак сделала жёсткое заявление в адрес Дональда Трампа.

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, побывавшая с рабочим визитом в США, заявила, что не нуждается в советах Дональда Трампа.

Заявление было сделано во время интервью Ксении Собчак для западного интернет-издания о звёздах TMZ.

Отметим, что в США к Ксении Собчак относятся больше как к представителю российского шоу-бизнеса, но не политики. Американские издания нередко сравнивают российскую блондинку с голливудской звездой и моделью Пэрис Хилтон.

Ксения Собчак призвала СМИ США перестать говорить о ней в таком контексте, она отметила, что в России уже более 10 лет занимается вопросами политики.

«Я политически журналист, освещаю серьёзные темы, делаю материалы о важных сферах жизни своей страны», — заявила Ксения Собчак.