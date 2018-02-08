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Соцсети – инструмент цифрового фашизма


Добавлено: 08 фев 2018 в 09:14, Категория: Политика
Соцсети – инструмент цифрового фашизма

Необязательно смотреть современные сериалы-антиутопии в духе «Черного зеркала» или «Электрических снов Филиппа Дика», чтобы убедиться в наступлении дивного нового мира. Уже сегодня мы на практике сталкиваемся с монструозным проявлением либерализма. В том числе – с цифровым фашизмом во имя свободы.

То, что Интернет, соцсети и технологии позволяют узнать о вас все, уже не новость: контентная реклама раскрывает ваши предпочтения, телефон прослеживает передвижения, а любая техническая деталь покорно передает аудио куда следует.

Любопытно другое: социальная сторона человека становится все более зависимой от виртуального существования. Без странички в Facebook вас могут не взять на работу как «неблагонадежного», а за слишком «гендерный» или нетолерантный пост – попросту уволить.

В России пока что это учитывается, как правило, при работе в политике и медиа. На Западе это стало обыденной практикой. Друзья из западной Европы рассказывают, что работодатели попросту не берут на работу за слишком «правые» высказывания (критику Евросоюза, либеральных политиков или – не дай Бог! – антимиграционные/сексистские твиты).

Свежий пример: 5 февраля уволен один из звуковиков-разработчиков игры Subnautica Саймон Чилински за «неправильные» взгляды на вопросы пола. Комментируя опрос по развитию игры и женским персонажам, он написал, что проще всего ввести слайдер Diversity – «Он будет делать персонажа темнее, более женоподобным и менее сексуальным», - отшутился Чилински.

Блюстители порядка нашли у него и другие «сексистские» комментарии – например, о том, что есть всего два гендера; и если уж выбирать, то сам он предпочтет «гендер боевого вертолета».

Последней каплей стали обнаруженные «неполиткорректные высказывания в Twitter» по поводу иммигрантов из стран третьего мира, из-за которых вырос уровень преступности в США.

Кажется абсурдом? Да. А Чилински уволили.

О том, как объяснить это явление с социологической точки зрения, в интервью Геополитике.ру рассказал философ Александр Дугин.

«Одним из признаков тоталитаризма является вмешательство в личную жизнь людей и контроль над их частной жизнью. Это описание и оруэлловской антиутопии «1984», и замятинского «Мы». В таком случае пытаются контролировать не только их действия, но и то, что находится в их сознании.

Если традиционные государства контролировали тело и удовлетворялись этим, то демократические государства контролируют сознание. Контроль над сознанием – типичная черта тоталитаризма.

В эпоху развития социальных сетей фактически создается ситуация, крайне удобная для такого тоталитарного контроля. Люди сами о себе пишут то, что думают, чувствуют, говорят о своих предпочтениях и взглядах. На основании анализа социальных сетей можно составить портрет человека, его ментальную карту. Люди, которые учитывают данные социальных сетей, получают инструмент влияния – кого-то увольнять, кого-то принимать на работу. Какой-либо пост в социальной сети может служить отягощающим обстоятельством на суде.

Но при этом критерии оценки содержания человеческого сознания находятся в руках власти. Сегодня власть – не только административная, но еще и культурная. Это эпистемология: кто определяет, что человек должен думать, кто определяет ментальные нормативы. Кто определяет критерии, тот может пользоваться базой данных в своих интересах.

Это очень любопытная вещь. С помощью либеральных технологий были созданы те инструменты слежения за частной жизнью людей, которые никакому тоталитарному обществу и не снились.

Иными словами, мы живем в новом обществе либерального тоталитаризма. Добро пожаловать в 1984-й! Это идея слежки не только за жизнью людей, но и за их мыслями, и за их снами, и даже галлюцинациями.

Принимая айфоны и видеокамеры, а также социальные сети, мы сами пишем на себя доносы и досье. Мы сдаем наши биометрические данные на паспорт, любые детали нашего тела и нашего сознания становятся элементами глобальной картотеки. Естественно, любой человек, занимающий властные функции, может воспользоваться этим в своих интересах.

Пока речь идет о частных случаях – увольнениях или поощрениях, но это мелкие моменты. В скором времени это может служить основой новой сегрегации. Либералы посчитают, что те или иные публикации в соцсети (или просто картинки и репосты) являются дискредитирующими, это может стать основой остракизма, дискриминации и, в конце концов, просто апартеида.

Соцсети могут стать инструментами нового апартеида в обществе. Если человек высказал что-то неполиткорректное с точки зрения либералов, это может послужить основанием для его социального уничтожения».

***

P.S. с либеральной точки зрения, можно увольнять не только за соцсети, но и за позицию. В Америке же свобода слова. Вспомним, как из Google уволили инженера Джеймса Деймора, утверждавшего, что существуют биологические причины гендерного неравенства в технологической отрасли. После увольнения он знатно троллил Google, заявляя, что это дискриминация в отношении белых сотрудников.

Абсурд? Да. И Деймор уволен.

Расширение соцсетей позволит исключить вас из общества еще до того, как вы, по примеру Деймора или Чилински, выскажетесь. Вы просто посмотрите в поисковике фото лягушонка Пепе или кухонного ножа, а потом удивитесь, что вас не берут на работу.

В Китае, к примеру, разрабатывается система поощрений и "социального рейтинга": вам даются стартовые баллы, а затем информация о людях передается единый информационный центр и обрабатывается с помощью технологии big data. Если рейтинг будет слишком мал, вы лишаетесь многих элементов социального обслуживания. Но это еще Китай. Если соединить подобные технологии с западным либеральным мышлением, получится тот самый 1984-й год.

Дивный новый мир – сколько еще чудесных открытий нам предстоит…



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Добавлено: 08 фев 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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