Стало известно о новом гомосексуальном романе Марлона Брандо

Марлон Брандо / Ричард Прайор

Бисексуальность Марлона Брандо — это не новость, новостями становятся лишь сведения о ранее неизвестных любовниках актера. Так, теперь в число тех, кто нравился этому легендарному артисту, входит и афромериканский комик и писатель Ричард Прайор. Первым об этом сообщил музыкант Куинси Джонс, который хорошо знал обоих:

Он ходил с нашей компанией на танцы. Знаете, Брандо был невероятно обаятелен и привлекателен. Он мог заняться сексом с кем угодно, даже с почтовым ящиком. Джеймс Болдуин, Ричард Прайор, Марвин Гэй,

— перечислил Джонс любовников Брандо.

Марлон Брандо

Марвин Гэй

Джеймс Болдуин

Родные Марлона слова Куинси пока не прокомментировали, а вот вдова Ричайрда Прайора — да: она подтвердила, что между ее мужем и Марлоном Брандо действительно была любовная связь (до того, как Дженнифер и Ричард поженились). Дженнифер заявила, что ее покойный супруг никогда не скрывал от друзей свою бисексуальность, поэтому вряд ли бы стал возражать против того, что о его отношениях с Брандо узнали все. От жены Ричард тоже никогда ничего не скрывал. А еще он вел дневник, в котором описывал свои гомосексуальные любовные похождения — этот дневник Дженнифер планирует издать уже в следующем году.

Это были 70-е! Все были на наркотиках. А если как следует закинуться кокаином, то трахнешь и холодильник,

— заявила Дженнифер.

Ричард Прайор с женой Дженнифер

То, что ее муж всю жизнь боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, не секрет: однажды, например, он, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, облил себя ромом и поджег. К счастью, тогда его удалось спасти.

Ричард Прайор считается одним из самых влиятельных и значимых стендап-комиков. Он был женат семь раз (причем на некоторых женщинах — дважды), и у него осталось семеро детей. У Марлона Брандо, который раз и навсегда вошел в историю мирового кино, тоже было много любовных приключений: три официальных брака, бесчисленное количество подружек, 11 детей… Ну и бисексуальность свою актер не скрывал:

Гомосексуальность уже так давно в моде, что это ни для кого не новость. У меня, как и многих-многих других мужчин, были гомосексуальные эксперименты, и я этого не стыжусь. Меня в принципе всегда мало волновало, что кто-то подумает обо мне. Знаете, если люди хотят думать, что мы с Джеком Николсоном любовники, пусть думают. Это забавно,

— признался актер еще в 1976 году.

Марлон Брандо