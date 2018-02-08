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Стало известно, сколько стоит бренд «Украина»


Добавлено: 08 фев 2018 в 19:59, Категория: Украина
Стало известно, сколько стоит бренд «Украина»

Самыми дорогими брендами среди стран мира стали США (21 трлн долларов), КНР (10,2 трлн долларов), Германия (4 трлн долларов), Япония (3,4 трлн долларов), Великобритания (3,1 трлн долларов).

Как заявила экономический эксперт Украинского института будущего Ольга Хоменко, ссылаясь на оценку консалтинговой компании Brand Finance, — «В 2017 году стоимость бренда „Украина“ достигла уровня 2011 года и составил 68 миллиардов долларов»

Стоит отметить, что в 2016 году стоимость бренда «Украина» составила 56 млрд долларов.

Самыми дорогими брендами среди стран мира стали США (21 трлн долларов), КНР (10,2 трлн долларов), Германия (4 трлн долларов), Япония (3,4 трлн долларов), Великобритания (3,1 трлн долларов).

По расчетам Ukrainian Institute for the Future, для роста экономики ежегодно на 8–10% необходимо привлекать 20 млрд долларов инвестиций

С падением притока прямых иностранных инвестиций уменьшается и стоимость бренда, поэтому именно инвестиционная среда является одним из ключевых индексов данного рейтинга.



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Добавлено: 08 фев 2018 в 19:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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