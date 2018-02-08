Мне одной кажется, что время летит? Уже 8 февраля! Скоро весна! Как так? Не понятно. Скоро будет 6 месяцев, как я нахожусь на данном телепроекте! Пол года, как я 24/7 под камерами. Честно, сама не верю в то, что пишу! Кажется, что это все не со мной. Знаю точно, что я счастливый человек! У меня есть все, и нет ничего! Как бы это не звучало, но я большая молодец. Потому что пол года назад я осмелилась прийти на «Дом 2, о чем ни разу не жалею. С какой стороны я запомнилась за это время? Плохая/Хорошая.
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Новости » Шоу-бизнес » У Татьяны Мусульбес есть все, и нет ничего
У Татьяны Мусульбес есть все, и нет ничего
Добавлено: 08 фев 2018 в 12:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 08 фев 2018 в 12:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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