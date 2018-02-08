Украина призвала ОБСЕ продлить мандат миссии в Донбассе

Украина направила действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано запрос о продлении мандата СММ ОБСЕ в Донбассе на 2019 год.

Пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене сообщает: «Признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ — министру иностранных дел Италии А. Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год».