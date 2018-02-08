Украинских пограничников на Луганщине обстреляли с территории РФ

В штабе АТО заявляют о совершении обстрела позиций украинских пограничников в Луганской области с территории России.

В пресс-центре штаба АТО отметили: «Сегодня, около 12:30 с района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, которые обеспечивают охрану Государственной границы Украины. Военнослужащие не пострадали. Огонь в ответ не открывался».

В штабе подчеркнули, что подобным обстрелом был грубо нарушен режим госграницы, кроме того подвержены опасности жизни украинских военнослужащих.

Также, там добавили: «В случае получения соответствующих распоряжений и по требованию обстановки военнослужащие имеют право применять оружие для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства».