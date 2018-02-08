Украинским военным-контрактникам будут компенсировать аренду жилья

Верховная Рада Украины ввела выплаты компенсаций за аренду жилья военнослужащим-контрактникам рядового, сержантского и старшинского состава.

Так, народные депутаты приняли закон «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (№ 5027), внесенный Кабинетом министров. Решение поддержали 230 депутатов.

Согласно ему, воинская часть, в случае отсутствия служебного жилья, обязана арендовать его для военнослужащих, а также членов их семей или по их желанию выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) жилого помещения.

При этом, в случае отсутствия служебного жилого помещения военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и не состоят в браке, могут размещаться бесплатно в специально приспособленных казармах в расположении воинской части, а семейные — в семейных общежитиях.

Кроме того, жилищно-бытовые условия в таких казармах должны соответствовать требованиям, предъявляемым к общежитиям, предназначенным для проживания одиноких граждан. В случае отсутствия возможности размещения указанных военнослужащих в специально приспособленных казармах в расположении воинской части и семейных общежитиях, воинская часть обязана арендовать для военнослужащих и членов их семей жилое помещение или по их желанию выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) жилого помещения.

При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что согласно предварительным расчетам, ориентировочная потребность в средствах, необходимых для реализации положений закона, составляет 786 млн 690 тыс. грн в год.