В Беларуси заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс

Беларусь готова отправить своих миротворцев в Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. Об этом в интервью Известиям заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

«Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев – разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент (Александр Лукашенко, – Ред.) говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся», – сказал он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложение России по миротворцам предполагает охрану ОБСЕ на всей территории конфликта.

Фото: Во славу Родины