В Германии анонсировали встречу в нормандском формате

Украина, Франция, Германия и Россия планируют на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провести встречу для того, чтобы обсудить конфликт в Донбассе.

Глава конференции Вольфганг Ишингер отметил, что встреча может пройти на уровне министров иностранных дел. При этом украинскую делегацию возглавит президент Петр Порошенко.

В то же время, от РФ будет глава МИД Сергей Лавров. Германию и Францию будут также представлять министры иностранных дел — Зигмар Габриэль и Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности запланирована на 16–18 февраля 2018 года.